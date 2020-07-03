شكرا لقرائتكم خبر عن "التأثيرات النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا".. ندوة افتراضية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات الندوة الافتراضية "التأثيرات النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا" التى نظمها مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان وذلك استكمالا لسلسة الندوات الافتراضية عبر الإنترنت التى عقدت تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمي.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فى بيان اليوم، أن الندوة الافتراضية عن التأثيرات النفسية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد تأتى استكمالا للمؤتمر الدولى الذى عقد منذ ثلاث أسابيع، والذى شارك فى افتتاحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، موضحًا أن الندوة الافتراضية تهدف إلى دراسة التأثيرات الاجتماعية للجائحة وكيفية توعية الطفل بفكرة مبسطة عن فيروس كورونا، ودور الأسرة فى كيفية التعامل مع الأطفال فى ظل أزمة كورونا، كما يناقش التأثيرات النفسية للتعامل مع مريض فيروس كورونا داخل المستشفيات أو حتى بالعزل المنزلى.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن اللقاء العلمى ضمن سلسة الندوات الافتراضية التى تعقد فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد استجابة للحاجة الملحة للدراسات البحثية والتطبيقية الداعمة لمواجهة وباء كورونا وآثاره السلبية على المجتمع، فى ظل إيمان قطاع البحث العلمى بدوره الفعال والضرورى فى تقديم البحوث لمعالجة الآثار النفسية السلبية الناجمة عن الجائحة وما بعدها، وهو ما يؤكد على أهمية البحث العلمى فى مواجهة الأزمات، مؤكدة على أهمية إجراء أبحاث ذات حداثة ورؤى ابداعية فى جميع المجالات ليكون لها دورًا حاسما فى دعم المجتمع العلمى، وفى نهاية كلمتها وجهت الشكر للجنة المنظمة على جهودها فى تنظيم المؤتمر.

واوضحت الدكتورة رويدا صادق أن هذه الندوات الافتراضية تهدف إلى استعراض الأبحاث الجارية التى يقوم بها الأساتذة والجهات البحثية بالجامعة وكذلك عرض لأهم التوجهات البحثية المستقبلية ذات المخرجات الأولية بما يحقق التعاون المثمر مع الجهات والجامعات المختلفة مستقبلا، وكذلك توجيه وتشكيل الوعى البحثى بما يكفل تنفيذ خطط البحوث بالجامعة فى إطار الاستراتيجية العامة للبحث العلمى فى مصر، وافادت ان فاعليات الندوة الافتراضية عن التأثيرات النفسية والاجتماعية لفيروس كورونا قد غطت العديد من الموضوعات ذات الثقل البحثى والعمق الابداعى والتخصصات المتعددة حيث يهتم المجمع بدعم التفاعل بين التخصصات المختلفة، و اشترك ببحوث التأثيرات النفسية والاجتماعية تسع كليات من تخصصات متنوعة شملت القطاع الطبى والأدبى والفنى والاجتماعى فى جلستين متنوعتين شارك فيهم لفيف من الأكاديميين من جامعة حلوان وفتحوا بذلك آفاقاً جديدة ومتميزة للتعاون المثمر .

وتناولت الجلسة الأولى بالندوة مناقشة الآثار النفسية لجائحة فيروس كورونا المستجد وترأس الجلسة الدكتورة إيمان صلاح وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هايدى سمير قائم بعمل رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه بكلية الطب، وناقشت الجلسة عدة ورقات بحثية، حيث قدم الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية طب، ومستشار البحث العلمى بالجامعة، ورئيس الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب فى طب الكبد والجهاز الهضمى بحثا عن تأثر الصحة النفسية لمقدمى الخدمة الصحية للعاملين بمستشفيات العزل والمستشفيات الأخرى فى مصر خلال جائحة الكوفيد 19 وتناول البحث الضغوط النفسية والعقلية التى تتعرض لها الأطقم الطبية العاملة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد بمصر، وقد أظهر البحث أهمية تقديم الدعم النفسى اللازم لمقدمى الخدمة الصحية مبكراً منذ بداية فترات عملهم داخل مستشفيات العزل وذلك لتفادى الضغوط النفسية المتوقعة مثل القلق والاكتئاب والأرق.

وعرضت الدكتورة ، وفاء عثمان عبدالفتاح رئيس قسم التمريض النفسى والصحة العقلية بكلية التمريض، أ.م.د سماح حامد ربيع أستاذ مساعد الطب النفسى بكلية الطب بحثا يتناول تقييم القلق المرتبط بكوفيد 19 فى مصر وعلاقته بالمعرفة و الوصمة المرتبطة بالفيروس.

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وقدمت الدكتورة أسماء إبراهيم مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية بنات بحثا تناول أهمية الرياضة خلال الأوبئة من خلال عرض لمبادرة (لياقتك فى رياضتك ) لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

كما تناولت الدكتورة سلوى عبد الباقى أستاذ علم النفس ورئيس قسم الصحة النفسية سابقا ووكيل كلية التربية سابقا بحثا بعنوان فيروس كورونا بين الهلع والمواجهة كخطوة للإرشاد النفسى (دراسة حالة على طلاب جامعة حلوان).

وقدمت الدكتورة رفقة مكرم برسوم مدرس علم نفس الطفل بقسم رياض الأطفال بكلية التربية بحثا بعنوان " دور المشاركة الوالدية فى الدعم النفسى للطفل فى زمن الكورونا.

وناقشت الدكتورة أمانى فوزى عبد العزيز أستاذ الخزف بكلية التربية الفنية بحثا بعنوان دور فن الخزف فى تخفيف آثار العزلة على الأطفال المعرضين لجائحة فيروس كورونا المستجد.

هذا وقد ترأس الجلسة الثانية الدكتور زغلول عباس قائم بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية ،والدكتور سامية الشيخ استاذ النسيج بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبى كلية التربية الفنية، بعنوان الآثار الاجتماعية لجائحة كوفيد 19 وناقشت الجلسة عدة ورقات بحثية منها : بحث قدمه الدكتور مدحت محمد أستاذ تنمية وتنظيم المجتمع كلية الخدمة الاجتماعية يتناول الآثار الاجتماعية السلبية والإيجابية المترتبة عن جائحة فيروس كورونا.

كما تناولت الدكتورة نجوى يحيى العدوى أستاذ تصميم المطبوعات المتفرغ بكلية الفنون التطبيقية بحثا بعنوان قوة الشعار ومسؤولية تعزيز التباعد الاجتماعى فى ظل جائحة الكورونا.

وعرضت د. مها إبراهيم شعلان باحثة فى الشئون الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحثا بعنوان تداعيات مواقع التواصل الاجتماعي على جائحة كورونا ويناقش البحث أثر التقدم التكنولوجى ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة على جائحة كوفيد 19 سواء بالسلب أو الإيجاب.

وقدمت الدكتورة رانيا عزت أمين بكلية الفنون التطبيقية بحثا لتعزيز العلاقات الاجتماعية الأسرية فى ظل أزمة كورونا )كوفيد- 19 ( من خلال الرسائل الإعلانية المقدمة إلى المتلقى خلال فترة الحجر الصحى المنزلي.

كما عرضت الدكتورة ايمان عبد السلام عبدالقادر أستاذ تصميم الأزياء بكلية الاقتصاد المنزلى بحثا لصياغة و تشكيل كمامة الطفل للتكيف مع جائحة كورونا