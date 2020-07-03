أخبار مصر | ورشة تدريبية لـ'الصحفيين' حول كيفية حفاظ الصحفي على سلامته الشخصية والنفسية في ظل كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ورشة تدريبية لـ'الصحفيين' حول كيفية حفاظ الصحفي على سلامته الشخصية والنفسية في ظل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين "ويبنار" تحت عنوان : "كيف يباشر الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية والنفسية في ظل فيروس كورونا المستجد؟"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً الاثنين 6 يولية 2020 عبر منصة زووم.

محاور الجلسة:

مع انتهاء فترة الحجر المنزلي وإنتهاء الحظر والعودة للعمل على الصحفي أن يعي جيدا كيف يتصرف فى المواقف التالية :

- ماذا يفعل الصحفي إذا كان مخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا

- كيفية الحماية الشخصية واجراءات التعقييم والعزل

- التخطيط للمهمات الصحفية التى تتطلب العمل فى فريق فى ظل الجائحة

- كيف يتابع الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية فى أماكن العمل؟

- ما هى الحلول الامنه للصحفي الميداني والتغطيات التى تتطلب لقاء مباشر مع المصادر؟

- تطبيقات ووسائل تساعد الصحفي فى التواصل مع المصادر عن بعد

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-كيف يحافظ الصحفي على صحته النفسية فى ظل متابعة الجائحة؟

يشرف على التدريب

- الزميلة شيرين عبد العظيم مدربة السلامة المهنية والأمان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين ومسئول لجنة طوارىء الكورونا بالاهرام

- الزميلة نهى لملوم مدربة السلامة المهنية والاأمان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين.

يعقد الويبنار" أون لاين" عبر منصة زووم

على الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/j/81745427574?pwd=bTdxYlcvNUVFSHFQbVRDei82bFJPZz09

مع ادخال الرقم الخاص بالوبينار:81745427574

رمز الدخول: 567916