شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 10 مديريات حققت مبيعات أكثر من 100 صك أضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تحقيق 10 مديريات حصيلة مبيعات 100 صك أضحية فأكثر حتى الآن من صكوك أضاحي الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن المديريات العشر هى: "القاهرة، الغربية، الإسكندرية، بني سويف، الجيزة، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الفيوم". وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق عن تحقيق مديرية أوقاف القاهرة الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف كثاني مديرية تحقق هذا الرقم، وبناء على ذلك قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 20 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة.

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وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف المبلغ من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك في موعد أقصاه الأحد 5 يوليو الجارى، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن تجاوز مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف الـخمسة ملايين الأولى منذ انطلاق المشروع حتى تاريخه، لافتة فى بيان اليوم إلى أن أفضل خمس مديريات أداءً في صكوك أضاحي الأوقاف هى:"الغربية، الإسكندرية، بنى سويف، القاهرة والجيزة".

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.