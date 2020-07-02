شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تكثف التوعية بالعزل المنزلي لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء «إدارة التثقيف والاعلام الصحي» من أنشطتها التوعية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وخاصة مبادرتي «خليك في البيت» و«احم نفسك.. احم بلدك» وباقي الإجراءات الوقائية والاحترازية.. مع توضيح قواعد وإجراءات وشروط العزل المنزلي الصحي.

وأكد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي في مديرية الصحة بشمال سيناء، على تكثيف الأنشطة التوعوية للإدارة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات والصور والفيديوهات التوضيحة حول التعريف بمرض كورونا وطرق الإصابة والوقاية من الإصابة عن طريق الطب الوقائي والرعاية الأساسية وباقي الإدارات المتخصصة، وكيفية التصرف عند ظهور حالات الاشتباه وفقا للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.. مشيرًا إلى تكثيف التوعية ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.. مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.

وقال «حمدي» في بيان، الخميس، إنه طبقًا لتزايد حالات الاشتباه في المحافظة خلال الفترة الأخيرة يتم التركيز على قواعد وإجراءات العزل المنزلي الصحي طبقا لبروتوكول وزارة الصحة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. موضحًا أن العزل الصحي هو ما يتم داخل المنزل أو في أحد المستشفىات المخصصة لذلك في حالات الاشتباه.. حيث يتم عمل مسحة وأخذ عينة دم وريدي من الأنف والحنجرة وإرسالها إلى المعامل لتحليلها وتحديد مدى الإصابة ونوع الحالة سلبًا أو إيجابا لإمكان التعامل معها وتوفير الرعاية اللازمة، وأن توجد 4 مستشفىات للعزل الصحي داخل المحافظة، وهي مستشفيات: العريش العام، بئر العبدالمركزي، الشيخ زويد المركزي، ونخل المركزي، بخلاف مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية المخصص لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بعد إيجابيتها، ولحين تحسن الحالة بعد الشفاء.