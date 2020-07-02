شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية: شكاوى من الاستاتيكا.. وتباين حول الأحياء.. والفلسفة سهلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الثانوية العامة، أمس، الامتحان فى مادة الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» حيث توافد الطلاب على لجان الامتحانات فى الـ8 صباحًا لأداء المسح الحرارى قبل أداء الامتحان، والمرور من بوابات التعقيم واستلام غطاء الأحذية والمعقمات الشخصية.

وشهد محيط اللجان، تواجدا أمنيا لمنع تجمع أولياء أمور الطلاب وازدحامهم أمام اللجان، وارتدى الطلاب الكمامات وتم تنظيم دخولهم للجان عبر الوقوف بطوابير بمسافة تباعد لا تقل عن متر، وتداولت صفحات الغش الإلكترونى بمواقع التواصل الاجتماعى، صورًا لأسئلة امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، بعد مرور 35 دقيقة من بدء اللجنة. وتتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، الصور المتداولة للتأكد من صحتها والتوصل لمصدرها لتوقيع الإجراءات القانونية وتطبيق قانون الغش عليهم.

ورصدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حالات الغش الإلكترونى للطلاب «م. ن. ف» بسوهاج، و«ف. م. ع» بالشرقية، و«ع. ت. غ» بمطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

وشكا طلاب الشعبة الرياضية من صعوبة أسئلة امتحان الاستاتيكا، مؤكدين أن الأسئلة غير مباشرة وتحتاج وقتا أطول للإجابة، فيما تباينت ردود أفعال الطلاب حول صعوبة امتحان الأحياء والفلسفة، حيث عبر البعض عن سهولة الامتحان وأنه فى مستوى الطالب المتوسط، وقال البعض الآخر إنه يوجد جزئيات غامضة وفى مستوى الطالب المتفوق وتحتاج وقتا أكبر للإجابة.

وقالت عبير أحمد، مؤسس صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على مواقع التواصل الاجتماعى، إن الحملة تلقت شكاوى من صعوبة امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضة، لوجود بعض الأسئلة التى تحتاج لتفكير وفهم ووقت أطول، لافتة إلى أن هناك شكاوى من ضيق الوقت المخصص للامتحان والذى لا يتناسب مع الأسئلة، بحسب أولياء الأمور.

وأشارت إلى شكاوى أولياء الأمور من تداول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبة بالتشديد وتوقيع أقصى عقوبة على المتسببين فى ذلك، ومن يسمح لأى طالب بدخول الامتحان بالهاتف المحمول.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أدوا امتحان الدور الأول للعام الدراسى الجارى، فى مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» بإجمالى 103 آلاف و865 طالبا، ومادة الأحياء بإجمالى 277 ألفا و921 طالبا، ومادة الفلسفة والمنطق بإجمالى 251 ألفا و60 طالبا، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. كما أدى طلاب مدارس «STEM» الامتحان فى مادتى مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا»، ومادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية»، بإجمالى 709 طلاب فى عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة فى يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أى مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأضاف أنه تم التأكيد على مديرى المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التى لا تضاف للمجموع- التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء- بشكل آمن من الطلاب ودون حدوث أى مشاكل وتسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك، والتنبيه على الطلاب الذين تخلفوا عن تسليم البوكليت بضرورة إحضاره 7 يوليو الجارى، والتأكيد على أن الطالب الذى فقد البوكليت الخاص بالمواد التى لا تضاف للمجموع يحرر محضرا فى قسم الشرطة ويقدم طلب إلى الوزارة للنظر فى تسليمه بوكليت آخر.

وتلقت غرفة العمليات المركزية عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى، 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، فى مطروح، والقاهرة، والشرقية، والجيزة، وسوهاج، والمنيا، والفيوم، والدقهلية، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، بخلاف الحالات التى تم ضبطها بداخل لجان السير.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعى امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية، والتى أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما تشمل جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

وفى المحافظات تباينت ردود أفعال الطلاب حول الامتحانات، ففى شمال سيناء، أشاد طلاب العلمى رياضيات بسهولة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» حيث جاءت الأسئلة مباشرة وسهلة وفى مستوى الطالب المتوسط، وإن احتاجت لوقت أكبر فى الإجابة عليها، كما أشاد طلاب قسم العلمى علوم على سهولة أسئلة مادة الأحياء، موضحين أن الأسئلة مباشرة ومن المنهج الذى تمت دراسته، وأكد طلاب الأدبى على سهولة امتحان الفلسفة والمنطق.

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وفى القليوبية، قال طلاب القسم الأدبى إن امتحان مادة الفلسفة والمنطق جاء سهلا، واشتكى بعض طلاب شعبة العلمى علوم من صعوبة امتحان الأحياء، وأنه جاء طويلا وغير مباشر ويحتاج وقتا طويلا للإجابة، وتباينت الآراء حول مستوى الاستاتيكا، وانقسم الطلاب لفريقين الأول أكد صعوبة الامتحان مشيرين إلى أنه طويل وغير مناسب للوقت، والآخر قال إن الامتحان جاء فى متناول الطلاب بمختلف مستوياتهم.

وفى الأقصر، أكد طلاب الشعب الثلاث، سهولة الامتحانات بمختلف اللجان الموزعة بمدن ومراكز المحافظة، بإجمالى 6 آلاف و528 طالبا، حضر منهم 5 آلاف و962، وتخلف عن الحضور 528 طالبا بمختلف الشعب.

وقال محمد حسن على، طالب، إن غالبية أسئلة الأحياء، جاءت واضحة ولا يوجد بها إلا نقاط محددة تتطلب تفكيرا عميقا للوصول للحل، وجاءت من بين السطور، مؤكدًا أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب فوق المتوسط، ما سهل من سرعة الإجابة والوصول للحلول بأقصى سرعة، كما أن الرسومات والاختيارى فى الأحياء جاءت بشكل مباشر ولم تحتج وقتا فى الحل، فيما أعرب طلاب الأدبى عن فرحتهم من سهولة الفلسفة والمنطق، والذى احتوى على أسئلة مباشرة والوصول إليها بصورة سريعة، مؤكدين أن الامتحان جاء من الكتاب المقرر. وفى الشرقية، سادت حالة من الارتياح بين الطلاب عقب أداء الامتحان، معبرين عن سعادتهم لسهولة الأسئلة فى مواد الشعب الثلاث.

وضبطت أجهزة الأمن، أمس، طالبة بالمنيا، لاتهامها بإدارة مجموعة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، زعمت خلالها قدرتها على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، رصدت قيام المسؤول عن إدارة مجموعة على أحد التطبيقات الإلكترونية بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى من خلال الفحص الفنى وإجراء التحريات عن أن وراء ارتكاب ذلك النشاط طالبة جامعية، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن المنيا، تمكنت قوة أمنية من ضبطها بمحل إقامتها، وعثرت القوات بحوزتها على الهاتف المحمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة والمشاركات.