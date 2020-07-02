شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية حول امتحان مادة الفيزياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب القسم العلمى، بالشهادة الثانوية الأزهرية، أمس، امتحان مادة الفيزياء، وتباينت آراؤهم حول مستوى الأسئلة، إذ أبدى عدد منهم ارتياحه لمستوى الامتحان، مؤكدين أنه كان في مستوى الطالب المتوسط، في حين أكد آخرون أن أسئلة الامتحان كانت تحتاج إلى وقت أكبر للإجابة خاصة ما جاء منها من الباب الخامس، والذى اتسمت أسئلته بالغموض- حسب قولهم-.

في سياق متصل قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية لم تتلق أي شكاوى تتعلق بصعوبة امتحانات القسم الأدبى والعلوم الإسلامية، مشيدًا بحالة الهدوء والانضباط التي سادت طوال فترة الامتحانات، سواء من الطلاب أو المراقبين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للأزهر، أنه على الرغم من حالة الهدوء والاستقرار، إلا أن لجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكترونى، قد تمكنت من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، التي تعد قليلة بالنسبة لأعداد اللجان وأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات.

وأوضح أن الحالات تضمنت 5 حالات غش بالهاتف المحمول، و16و حالة غش ورقى، و3 وحالات شطب على ورقة الإجابة، وحالة تمزيق أوراق إجابة، وحالتين لم تكتب بورقة الإجابة، و3 حالات إغماء، وحالة واحدة إخلال بنظام سير الامتحانات، وتم إلغاء ندب رئيسى لجنة، و7 مساعدين لرؤساء اللجان، و18 من أعضاء اللجان، وإلغاء ندب موجهين اثنين في اللجان.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020 من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

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