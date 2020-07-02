شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تناشد المصلين الالتزام بالضوابط تجنبا لغلق آى مسجد بعد إغلاق "الحسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت وزارة الأوقاف، جميع المصلين بعد قرار غلق مسجد الحسين بالقاهرة، بضرورة الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة لفتح جميع المساجد، لأداء الصلوات والتى بدأت فجر السبت الماضى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم:" نناشد المواطنين وبخاصة محبو آل البيت الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية، حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.

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وكانت مديرية أوقاف القاهرة قررت غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.

وأكدت وزارة الأوقاف فى وقت سابق على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية ، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة ، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه .