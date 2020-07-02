شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل مجابهة كورونا.. وتعافي 372 حالة بالوادي الجديد و١٧٨٣ بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفيات العزل في محافظات الجمهورية مجهوداتها وإجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

ففي الإسكندرية، أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي المركزي، ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى ٢٨٦ حالة، موضحًا أنه تم تحويل ٥ حالات جديدة إلى التعايش المنزلي ليصل إجمالي الحالات ٨٣، فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة.

وفي الوادي الجديد، أكد المحافظ محمد الزملوط، أن المحافظة سجلت 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 372 حالة من بينهم 25 حالة وفاة.

وفي قنا، أحال المحافظ أشرف الداودي، عدد من الأطباء والممرضات المكلفين بالعمل خلال النوبتجية المسائية بالمقر المؤقت لمستشفى دشنا للتحقيق لعدم إلتزامهم بآداء مهام عملهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وشدد «الداودي» على مسؤولي المستشفى بضرورة الاهتمام بالمتابعة المستمرة لأجهزة الغسيل الكلوي والأجهزة الطبية بالمستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها.

وفي الشرقية، أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، خروج ٢٣ حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١٧٨٣ حالة بالمحافظة حتى الآن.

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وفي بني سويف، أعلنت مديرية الصحة تعافي ٦ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الحميات.