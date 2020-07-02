شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر زيادة تشهدها المعاشات فى العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات يوليو، مؤكدة أن إجمالى قيمة المعاشات التى سيتم صرفها لأصحاب المعاشات خلال العام المالي الجديد 2020/2021 قد بلغ للمرة الأولى 295 مليار جنيه وهي أكبر زيادة تاريخياً يشهدها أصحاب المعاشات .

”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن قيمة المعاشات فى العام المالى الجديد فى نقاط محددة.

1- زيادة كالمعاكسات يمكن تقسيمها على النحو التالي 235 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة لأصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم حوالي 10ملايين مستفيد.

2- 25 مليار جنيه تكلفة زيادة العلاوة الدورية وقيمتها 14%

3- 35 مليار جنيه قيمة المتجمدات للعلاوات الخاصة والتي ستصرف علي اقساط ربع سنوية.

4-صرف العلاوات الخاصة جاء وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية.

5- أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن،

6-صرف العلاوات الخمس اعتبارا من اول يوليو على 4 دفعات كل 3 شهور بحيث يتم صرف اخر دفعة للعلاوات في 1 ابريل 2021،

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7- صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 14% بداية من 1 يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيها .

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن قد بدأت صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة حيث بدأت امس الاربعاء الشريحة الأولى من أصحاب المعاشات الذين تبلغ معاشاتهم 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد .

وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيها حتى 2000 جنيها ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي الإثنين و الثلاثاء (6 و7) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.و أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيها حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم يومي الأربعاء والخميس (8 و 9) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

اما فئة من تزيد معاشهم عن 3000 جنيها ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 يوليو .

وفى السياق ذاته، أكدت القباج على ضرورة الإلتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع انتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التي يتردد عليها المواطنين .