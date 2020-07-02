أخبار مصر | أول حوار لوزير السياحة والآثار على خلفية كورونا: فخور بقصر البارون.. مشروعات القطاع واعدة.. وعقوبات صارمة للمخالفين

بعد دمج وزارتي السياحة والآثار ثارت عدة تساؤلات حول طبيعة العمل في الوزارة، وخصيصًا خلال الفترة الماضية فترة كورونا، كما تعددت التساؤلات حول مدى استعداد مصر لاستقبال السياحة الخارجية، وأيضًا تساءل الكثيرون عن المشروعات الأثرية الأخيرة إلى أين؟، وحول هذه الموضوعات كان لنا الحوار التالي مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني على هامش لقائه مع الصحفيين أمس بالمتحف المصري في التحرير فإلى نص الحوار:

هل مصر مستعدة لاستقبال السياحة الخارجية؟

"مصر مستعدة لاستقبال السائحين بعد أن طبقنا كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي حصلت علي إشادة دولية والتزمت بها الفنادق، فوضعنا ضوابط ومعايير جادة لاستئناف حركة الطيران وعودة السياحة، وحرصنا تمامًا علي وضع ضوابط حظيت بقبول كل دول العالم، وراعينا في هذه الضوابط مصلحة السائحين والعاملين بالفنادق والمواقع السياحية والأثرية".

ما تعليقكم على وصول فوجين سياحيين من أوكرانيا؟

"وصول سائحين من أوكرانيا هو شئ جيد وشهادة إيجابية في حق مصر لأن السائح لم يحجز في يوم وليلة، بل الحجز بالتأكيد تم في شهر يونيو، ومعني ذلك أن منظم الرحلات لديه يعمل على ذلك منذ فترة، وأن دولته سمحت له بذلك، ورغم أن هناك دول أخرى لا تسمح في الوقت الحالي، ونحن نحترم ذلك، ولكنه لا يعني أننا غير مستعدين لاستقبال السائحين، ونحن حريصين على اختيار توقيتات العودة السياحية بعد أن اتخذنا كل ما يلزم من إجراءات احترازية".

كيف يتم التعامل مع الفندق المخالف؟

"نحن صارمون تمامًا في التعامل مع الفنادق المخالفة لإجراءات ضوابط السلامة الصحية، ونؤكد للعالم أننا جادين في تعاملنا مع الأزمة ولا نقبل أن يهدد السياحة المصرية وسلامة السائحين أي خطر، لذلك حرصنا علي تطبيق القانون علي المخالف، فقد تم إيقاف وسحب ترخيص الفنادق التي خالفت إجراءات السلامة بلا أي تهاون".

لماذا الإجراءات الصارمة.. ألا يؤثر ذلك على حالة الاستثمار العامة؟

" مع عودة السياحة، فالسائح الذي يأتي لمصر ويتأكد من جدية إجراءاتنا الخاصة في السلامة الصحية، فسيرجع لبلاده بصورة إيجابية، وسيكون دعاية متحركة لنا، فلا مجال للإنذارات، الفندق الذي سيخالف ستكون العقوبة رادعة".

ما هو السبب في فتح 3 مدن ساحلية فقط؟

"اخترنا بالفعل المدن الساحلية البعيدة عن الازدحام، والتي لم تسجل نسب إصابة عالية، وذلك كي يكون الإقبال إيجابي، فإن فتحنا السياحة الخارجية مثلًا في القاهرة الآن، فسنجد آلاف الشكاوى السلبية نظرًا لطبيعة المدن المزدحمة، فنحن نعمل بشكل متدرج، ونملك الوقت، ومقصدنا السياحي متميز" .

كم عدد السائحين الذين وصلوا لمصر وتحسين الصورة مصر مسؤولية من؟

"وصل ما يقرب من 300 سائح حتى الآن للمدن الساحلية، وقدوم سائحين في هذا الوقت مفيد على المستوى العام في دفع المزيد من السائحين للمجئ، والمسئولية علينا جميعا في الوزارة، وخارجها فكل مصري له دور في اتخاذ ما من شأنه إعادة السياحة مرة أخرى وإنعاش الاقتصاد المصري، وبث الأمل من جديد لأكثر قطاعين تضررا من أزمة كورونا، فالوزارة أصدرت عدد كبير من الإجراءات الاحترازية، وكلما وجد السائح التزامًا كان ذلك إيجابيًا لصورة مصر الدولية".

لماذا احتيار سيناء وشرم الشيخ ومطروح للبدء باستقبال السياحة الخارجية؟

"الدول تحدد فتح الأماكن السياحية طبقًا لمعدلات الإصابة بها، فابتعدنا عن المناطق مرتفعة الإصابة، واخترنا جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وهي أماكن مفتوحة "بحر وشواطئ" وكثافات سكانية قليلة، فأجوائها ملائمة تمامًا للإجراءات الاحترازية، وطبقًا لكل هذا وجدنا أن أفضل أماكن سيناء ومطروح والبحر الأحمر خاصةً أن أعداد الإصابة بها من صفر إلي 10 إصابات".

لم التعجل في عودة السياحة الخارجية؟

"بالعكس لسنا متعجلين نهائيًا، وحرصنا علي التدرج في نسب السياحة وإشغال الفنادق المسموح بها والتي بدأت بـ 25٪ ثم توقفت عند 50٪، وذلك طبقًا للظروف الراهنة وما تقره منظمة الصحة العالمية والسياحة العالمية".

ما هو موقف مصر السياحي دوليًا؟

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"مجلس السياحة الدولي اعتمد رسميًا العلامة الصحية المصرية، وذلك لأننا اتخذنا ضوابط جادة جدًا والتي أعلنت بعد مباحثات حيث وصلنا بها لأقصي حد من الأمان والسلامة الصحية، خاصة أنني كنت أتواصل مع وزراء السياحة في العالم كله، وكلما وجدت لديهم ضوابط مناسبة وليست لدينا ندرجها على الفور، والدول تواصلت مع بعضها البعض للعمل علي مصلحة السياحة بشكل عام، وهو ما نتج عنه بروتوكول عالمي في هذا الشأن مصر الأولى في الالتزام به".