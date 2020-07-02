أخبار مصر | عاجل.. التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن دهان عقارات القرى والنجوع

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن دهان عقارات القرى والنجوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المحافظين إلى وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولًا زمنيًا، لانتهاء أصحاب المباني من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أن دهان الواجهات بلون موحد، يتم في العقارات المُطلة على الشوارع الرئيسية والمحاور والدائري للمحافظات فقط في الوقت الحالي.

موقف القرى والنجوع

وفيما يخص القرى والنجوع الداخلية بالمحافظات، قال متحدث الوزارة: إن توجيهتنا حاليًا هي دهان واجهات العقارات للشوارع الرئيسية، لكونها المظهر الحضاري للدولة، ومن بعدها سيتم طلاء واجهات القرى والمناطق الداخلية.

ونفى الدكتور خالد قاسم، إرجاء المدة التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، إلى وقت آخر، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "قاسم" أن القرار صادر منذ أكثر من عام ونصف تقريبًا، وأعطينا الكثير من المُهل للمواطنين، فمن الصعب تأجيل الموعد أو زيادته.

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قرار رئيس الوزراء

ومن جهته أصدر الدكتور مصطفى مدبولي تعليماته للمحافظين، باتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة، قبل عامين بطلاء المبانى فى كافة المحافظات بلون موحد لخلق صورة حضارية لواجهات العمارات، ينطبق القرار على كل العقارات بالمدن أو القرى والنجوع، ويأتي تنفيذا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ووضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مجموعةً من الأدلة المعمارية الخاصة بكل إقليم فى مصر، تمثل كودا موحدا وهوية خاصة بكل منطقة وفقا لطبيعتها البيئية، فالألوان المستخدمة فى المدن الساحلية تختلف عن الألوان التى تستخدم فى المدن الأخرى.

يذكر أن وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات – التى تم إلغاؤها فيما بعد - بدأت فى مشروع دهان واجهات المبانى فى مناطق أبو قتادة والبحر الأعظم بمحافظة الجيزة، ومنطقتى عزبة خير الله ومنشية ناصر بمحافظة القاهرة فى عام 2015، بتكلفة تقدير بحولى 33 مليون جنيه لدهان 1150 واجهة بجميع المناطق بطول تقريبى 20 كيلو مترًا.

وبلغ عدد الواجهات المستهدفة بمنطقة البحر الأعظم 142 واجهة، بينما فى أبو قتادة 334 واجهة، وفى عزبة خير الله 463 واجهة، وفى منشية ناصر 211 واجهة.