شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 1.2 مليار جنيه تبرعات من البنك المركزى لمواجهة أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة حصلت على تبرعات من البنك المركزي، وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، إضافة إلى 400 مليون جنيه أخرى، لصالح المحافظات لمواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى تشكيل لجنة للاستغلال الأمثل لهذه التبرعات بشكل مستدام بما يخدم احتياجات كل محافظة والسياسة العامة للدولة ويعظم من استخدام هذه التبرعات.

وأضافت خلال حوارها فى برنامج "صباحك يا مصر"، أن مصر لديها كل البروتوكولات المحدثة لعلاج فيروس "كورونا" وإن المريض المصري يحصل على أحدث علاج للفيروس، سواء فى مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الخاصة، ويتم توفيرها للجميع لأننا نواجه وباء وكل مريض يحتاج العلاج يحصل عليه، مشددا على أن المريض المصرى يحصل على أعلى مستوى من العلاج.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل اكتملت بشكل كامل فى محافظة بورسعيد، مؤكدة أنه لم يعد هناك خدمة تأمين صحي قديم أو علاج على نفقة الدولة ببورسعيد، والمنظومة الصحية ببورسعيد ممثلة في منشآت هيئة الرعاية الصحية التابعة للتأمين الجديد استطاعت رغم حداثتها مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر خلال أيام البدء التشغليى لمنظومة التأمين الصحى فى الاقصر، على أن يتم استكمال باقى محافظات المرحلة الأولى، وفق القانون.