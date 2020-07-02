شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفني في سوهاج (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت مديرية التربية والتعليم في سوهاج درجات التنسيق للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للقبول بالمدارس الثانوية العامة، ومدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة عن العام الدراسى القادم 2020 / 2021.

وقال ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إنه عقب فحص أعداد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية والأماكن المتاحة بجميع مدارس التعليم الثانوى العام والفني، تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة 255 درجة، وبمدرسة سوهاج الثانوية التجارية المتقدمة نظام 5 سنوات 250 درجة، و250 درجة بمدرسة جرجا الثانوية الصناعية 5 سنوات، و245 درجة بمدرستى سوهاج الثانوية الفندقية السياحية نظام 5 سنوات، وطهطا الثانوية الفندقية السياحية، و235 درجة بمدرسة البلينا الثانوية الفندقية السياحية نظام 5 سنوات.

وأشار إلى تحديد مجموع 240 درجة للقبول بمدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية، و220 درجة للقبول بمدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية، و215 درجة للقبول بمدرسة سوهاج الثانوية المعمارية، و200 درجة للمدرسة النسيجية الصناعية بنات بحى الكوثر، كما تحدد مجموع 140 درجة للقبول بالمدارس الفنية التجارية نظام 3 سنوات للبنين والبنات بمختلف مراكز المحافظة.