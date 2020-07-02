شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير «الأحوال المدنية» في 7 محافظات بمناسبة «30 يونيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية، استحداث وتطوير مقار قطاع الأحوال المدنية على مستوى المحافظات بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال باستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية.

وذكرت الوزارة أنها تنفذ خططاً طموحة لاستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد، كما تستكمل خطة تطوير كافة السجلات المدنية على مستوى المحافظات والتى انتهت مرحلتها الأولى فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشهدت الاهتمام بالمظهر الحضارى مع تحديث منظومة تلقى وأداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات بما يعكس التطوير المستمر فى أداء أجهزة الوزارة المختلفة.

وأضافت الوزارة أن أعمال التطوير تتواصل لترسيخ دعائم الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو تم الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مقار السجلات المدنية فى 7 محافظات، هى: بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وجنوب سيناء فى زمن قياسى وفقاً لنموذج موحد نفذته الأجهزة الاستشارية بالوزارة روعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين، خصوصا كبار السن وذوى القدرات الخاصة.