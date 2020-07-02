شكرا لقرائتكم خبر عن «عصر الانقلابات انتهى».. مصطفى الفقي يكشف كواليس حوار مع السيسي عام 2013 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، عن كواليس حوار دار بينه والفريق أول عبدالفتاح السيسي عام 2013 عندما كان وزيرا للدفاع، وحينما تردد أن نظام الإخوان كان يسعى لبيع أراضي في سيناء.

وقال «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، إن السيسي قال له: «لا تقلق، طول الجيش المصري موجود الوطنية المصرية تقف على قدميها، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث».

أضاف «الفقي» أن السيسي أبلغه: «خدها قاعدة، عصر الانقلابات العسكرية ولى وانتهى، وإنما إذا أمرني الشعب فسوف أطيع، مش هروح أبدًا أعمل مغامرة عسكرية لفكرة الانقلاب فقط، لا هي فلسفة الجيش المصري ولا فلسفتي الشخصية».

وأكد «الفقي» أن ما نشهده اليوم يدل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذ كل وعوده وحديثه، قائلًا: «السيسي لم يخدع ولم يخن، ونفذ إرادة الشعب في 30 يونيو».