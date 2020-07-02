شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المدارس اليابانية بالتعليم: متواجدون فى 23 محافظة واستقبلنا 650 ألف طلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مالك رفاعى، مدير المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة بنت 35 مدرسة يابانية في العام الدراسى 2018 و2019، وتم زيادة 6 مدارس أخرى خلال العام الدراسى 2019 – 2020، بحيث يمكن استقبال أكبر عدد من الطلاب المتقدمين لتلك المدارس.
وأضاف مدير المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المدارس اليابانية كانت تتواجد في 20 محافظة في السابق، والآن أصبحنا نتواجد في 23 محافظة، وهناك مساعى للتواجد في محافظات أخرى.
ولفت مدير المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذا العام تلقت المدارس اليابانية 650 ألف طلب على موقع التسجيل الخاص المدارس المصرية اليابانية للانضمام إلى مرحلة رياض الأطفال للمدارس اليابانية، في الوقت الذى تستقبل فيه المدارس اليابانية 1600 طفل فقط، موضحا أن عدد الفصل لا يقل عن 36 طفلا ولا يزيد عن 40 طفلا في الفصل الواحد.
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