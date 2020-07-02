شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تلقينا أكثر من 335 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تسلمت الآلاف من طلبات التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن الحكومة أتاحت فترة أيضا أمام المواطنين للتقديم على مخالفات البناء لعدة أشهر مقبلة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تسلمت حتى الآن على 335174 طلب تصالح من المواطنين حتى الأول من يوليو الجارى، مشيرا إلى أن عوائد محصلة الرسوم التي تم دفعها للصالح حوالى 121 مليون جنيه.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن محافظة المنوفية جاءت في المرتبة الأولى الخاصة بعدد طلبات التصالح في مخالفات البناء يليها محافظة الجيزة، ثم الدقهلية ثم البحيرة والقليوبية يليها محافظة بنى سويف ثم المنيا وثم الشرقية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه حتى يوم 30 يونيو كان حجم الإزالات على المخالفات الزراعية بالملكيات الخاصة 4467 فدانا، ومخالفات أملاك الدولة 7851 فدانا مساحة حوالى 6 ملايين متر مربع.