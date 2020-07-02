شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: العدادات الكودية لا ترخص الوحدة السكنية وتأتى برقم وليس باسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة أتاحت أمام المواطنين إمكانية الحصول على العدادت الكودية من خلال التقديم إلكترونيا، مشيرا إلى أنه يتم تحويل العدادات إلى كودية لكل منزل لا يتضمن عدادات مقننة أو لكل شخص حصل على محضر الحصول على الكهرباء بشكل غير قانونى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن حصول العمارة على عدادات كودية لا يعنى أن المنزل مقنن، حيث لا تقنن العدادات الكودية الوحدة السكنية على الإطلاق.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة، إلى أن الحصول على عدادات كودية يتم بالرقم وليس باسم الشخص وهو ما يجعله لا يقنن الوحدة السكنية، مشيرا إلى أن وزارة الكهراء أتاحت الحصول العديد من الخدمات بشكل إلكترونية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.