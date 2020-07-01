أخبار مصر

الاستعلام على مواعيد صرف السلع التموينية

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قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي بإصدار قرار تعديل مواعيد صرف السلع التموينية وذلك من جميع المنافذ التموينية فيبدأ توزيع السلع من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء بدلاً ما كان الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة.

وأكد وزير التموين أن هذا القرار سيسهل عملية الصرف السلع التموينية وسيتيح إليهم الكثير من الوقت فتعمل المنافذ لمدة 12 ساعة فيتيح لهم ذلك صرف السلع التموينية وجاء ذلك القرار في التنسيق مع القرارات الآتية من مجس الوزراء وذلك بعد ما تم إصدار قرار عمل المحال التجارية لتكون إلى الساعة التاسعة مساءاً وتم التأكيد على أن جميع السلع التموينية إلى جميع منافذ الصرف.

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