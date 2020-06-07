شكرا لقرائتكم خبر عن «أحمد» يشكو من عدم التزام مستشفى خاص بتسعيرة «كورونا» لعلاج والده (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على «إم بي سي مصر»، اشتكى أحمد مصطفى، أحد المواطنين، من عدم التزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة وزارة الصحة لعلاج المصابين بفيروس «كورونا».

وقال مصطفى: «والدي دخل مستشفى في المعادي يوم 29 مايو الماضي، بعد دوخة طويلة على مستشفيات عامة أو خاصة، لا يوجد مكان والضغط صعب جدًا، وقدرنا من خلال التليفونات والعلاقات الخاصة إننا نلاقي المستشفى دي، وكان شرط المستشفى دفع 70 ألف جنيه مقدم دخول تحت الحساب، وقلنا مش معانا واللي نقدر ندفعه 50 ألف جنيه، فدخل، والمفروض إنه حساب ليه يتصرف منه على علاجه».

وتابع: «والدي دخل المستشفى لأنه وصل لفشل في الجهاز التنفسي بنسبة 85%.. كان فاضل له ساعات فقط.. واكتشفت بعد 3 أيام أن الحساب وصل خلال 3 أيام لـ61 ألف جنيه.. قلت بالشكل ده مش هنقدر نكمل، عاوزين نعرف يا جماعة هيخرج إمتى، قالوا بكره طب بعده طب شوية، لحد ما وصلنا إنهم بقالهم يومين عايزين نحط 70 ألف جنيه كمان عشان نقدر نكمل العلاج، قلت لهم مش هقدر».

وأضاف: «النهارده المبلغ وصل 213 ألف جنيه، وده في 7 أيام، قلتلهم لأ خلوه عندكم مش هقدر ادفع هجيب منين.. وبلغتهم النهارده إني مش هقدر، مش معايا».

وأوضح: «الفواتير اللي المستشفى اديتها لنا لا تدل على أنها خاصة بمستشفى.. فواتير على ورق أبيض مش معروف أنها تبع مستشفى.. مقدرش آخد بيها أي إجراء».

وأشار إلى أن المستشفى تقدم ضده ببلاغ للنجدة لأنه لم يدفع الأموال، فاتصل هو الآخر بالنجدة وقدم بلاغًا ضد المستشفى، وسيتم تحويل القضية للنيابة العامة اليوم.

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