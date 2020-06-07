شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الداخلة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة سجلت اليوم 5 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بمركز الداخلة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 89 حالة منهم 9 وفيات.

وشدد الزملوط على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال إنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم إنتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

واضاف المحافظ أنه تم تعافي 48 مصابا حتى الآن وسلبية التحاليل لـ331 مواطن، بجانب الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى ،مشددا على ضرورة الإلتزام بمواعيد الحظر، بالاضافة إلى ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.