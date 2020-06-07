شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع المدني يدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة طبية.. وشاب يتبرع بـ10 بدل عزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار تكاتف الجهود والمشاركة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة، مقدمًا الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة للمساهمة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة .

وقال «مسعود» في تصريحات صحفية، السبت، إن شابًا يدعى محمد صبري، ويبلغ من العمر ١٥ عامًا، تبرع لمستشفي بلبيس المركزي بعدد ١٠ بدل عزل للفريق الطبي بالمستشفى، كما قام رجال المجتمع المدني بدعم مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بجهاز CBC صورة الدم كاملة، وطابعة خاصة به بتكلفة تقديرية بلغت ١٠٠ ألف جنيه.

وأشار إلى أنه قام عدد من موظفي المعمل المشترك بالتعاون مع فني المعمل بمستشفى حميات الزقازيق بدعم المستشفى بعدد ٤ أجهزة نابوليزر، فضلا عن قيام الدكتور ناصر الشافعي مدير مستشفي القنايات المركزي بدعم المستشفي بـ ٣ أجهزة نابوليزر، لصالح المرضي بالمحافظة.