شكرا لقرائتكم خبر عن «300 عضو وثلثهم بالنظام الفردي».. تعرف على تفاصيل مشروع قانون «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية، الدكتور عبدالهادى القصبى، تفاصيل تقدم الائتلاف غدا بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، حيث أكد القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وقال القصبى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن مجلس الشيوخ سيتكون من 300 عضو، مضيفًا :«ندرك أهمية مجلس الشيوخ ذو الخبرة الداعم للعملية.. فقد فقدنا مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية والآن نستعيد الحياة النيابية من جديد».

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر: «نقترح أن يكون نظام الانتخاب في النواب 50% فردى و50% قوائم، مقسمة على 4 قوائم»، مضيفًا أن قانون تقسيم الدوائر سيتم الإعلان عنه قريبًا بعد دراسته في البرلمان.