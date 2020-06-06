بعد تداول مقطع فيديو لحفل زفاف.. استدعاء عريس وصاحب عربة حنطور بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو لحفل زفاف في الدقهلية، حيث تم استدعاء العريس وصاحب الحنطور، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة. رصدت المتابعة الأمنية عرض أحد البرامج التليفزيونية مقطع فيديو يتضمن زفة لعروسين بإحدى قرى الدقهلية على عربة "حنطور". و تبين بالفحص أن الفيديو مصور بقرية "ميت القرشي" دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية لزفاف عروسين، وباستدعاء العريس قرر قيامه باستئجار عربة حنطور لاصطحاب عروسه من منزل أهليتها والذي يبعد عن منزله حوالى "60 متر تقريبًا" لتوصيلهما لمنزل الزوجية وذلك قبل موعد الحظر.

وباستدعاء مالك الحنطور مقيم بدائرة مركز ميت غمر أيد ما جاء بأقوال المذكور وقيامه بذلك مقابل عائد مادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.‎

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