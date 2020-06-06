"التهرب الجمركي" تحرر 35 محضرًا لكميات من السجائر والتبغ والشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والضبط وإدارة مباحث التهرب الجمركي بالقاهرة، 35 محضر تهرب جمركي لكميات من السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية؛ بالمخالفة لأحكام المادة ٣٠ من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية لبعض المحلات التجارية بالقاهرة.

حررت المحاضر بناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام عدة محلات تجارية بالقاهرة بالإتجار في السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، كما أنها غير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك.

وقد بلغ إجمالي القيمة الجمركية للمضبوطات نحو 380 ألف و 807 جنيه.