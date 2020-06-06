"التهرب الجمركي" تحرر 35 محضرًا لكميات من السجائر والتبغ والشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والضبط وإدارة مباحث التهرب الجمركي بالقاهرة، 35 محضر تهرب جمركي لكميات من السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية؛ بالمخالفة لأحكام المادة ٣٠ من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية لبعض المحلات التجارية بالقاهرة.
حررت المحاضر بناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام عدة محلات تجارية بالقاهرة بالإتجار في السجائر والتبغ والشيش والسجائر الإلكترونية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، كما أنها غير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك.
وقد بلغ إجمالي القيمة الجمركية للمضبوطات نحو 380 ألف و 807 جنيه.
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