شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بـ«كورونا»: «قدر الله وما شاء فعل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الإعلامي حسام حداد، تفاصيل إصابته بفيروس «كورونا»، مشيرا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه حتى الآن بسيطة، معقبا: «قدر ولطف.. قابلت حد زميل وبعدها اكتشفنا أنه مصاب».
وأشار «حداد»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إلى أنه اكتشف إصابته بعد ارتفاع درجة حرارته، وشعوره بخمول، وفقدان حاستي الشم والتذوق، كما شعر صباح اليوم بضيق في التنفس.
ووجه «حداد» التحية إلى كل من سأل وتواصل معه للاطمئنان عليه، معقبا: «هتعدي، وقدر الله وما شاء فعل»، لافتا إلى أنه عزل نفسه في المنزل، ويتناول علاجه، مضيفا: «فيه ناس كتير اتصابت سواء خالطت ناس ودفعت الثمن، أو ناس بسبب شرائها حاجات من صيدليات أو من التعامل بالفلوس».
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