أسعار الذهب تنخفض اليوم السبت 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب تغييراً ملحوظاً في مصر خلال الفترة الأخيرة، وهذا بسبب الأوضاع التي يشهدها العالم كله حالياً بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث يشهد الذهب تذبذب ملحوظاً بين الارتفاع والتراجع من حين لأخر، ولذلك يسعى الكثير من المواطنين في مصر لمعرفة سعر الذهب بشكل يومي، لذلك تابعوا معنا الآن في هذا المقال سعر الذهب اليوم السبت 6\6\2020.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020 تراجع ملحوظ بقيمة 7 جنيهات لكل عيار من الأعيرة المتداولة في مصر، مسجلاً 765 جنيها لعيار 21 والذي يعتبر المقياس الرئيسي لأعيرة الذهب في مصر، وهو مستوى عالي نسبياً ولا يضاهي الهبوط في السعر العالمي، بسبب صعود سعر الدولار المصرفي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل الذهب عيار 21 نحو 765 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 18 نحو 655.75 جنيها للجرام.

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سجل الذهب عيار 24 نحو 874 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6120 جنيها.

سجلت أوقية الذهب نحو 1680 دولاراً.

وقد تشهد أسعار الذهب في مصر تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات مصر، وهذا التفاوت يكون بين جنيها أو جنيهين فقط لا غير.