شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الفنادق المسموح لها باستقبال نزلاء إلى 110 بعد حصولها على الشهادة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية إلى 110 بعد حصول ١١ فندقا بمحافظات الإسكندرية والسويس وجنوب سيناء على الشهادة المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفاء هذه المنشآت ضوابط السلامة وفق الاشتراطات العالمية ليتاح لها استقبال السياحة الداخلية أو الأجانب المقيمين فى مصر.

ودعت وزارة السياحة المواطنين والشركات لقصر التعامل مع هذه الفنادق دون غيرها، للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال مدير المبيعات بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة والحاصلة على الشهادة إن نسبة الإشغالات بلغت 15% لأجانب موجودين فى مصر فى مهام عمل.

ولتأهيل المطاعم والكافتيريات السياحية أرسلت غرفة المنشآت السياحية، كتابا دوريا لأعضاء الجمعية العمومية، تضمن مقترحات الغرفة للتشغيل الجزئى، تتضمن الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والرواد وسائر المتعاملين، حتى عودة النشاط بالكامل مطالبة الملاك بالإشراف شخصيًّا على التطبيق.

وتضمن الكتاب الدورى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠، والذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، ضوابط وإجراءات ترى الغرفة ضرورة تطبيقها فى المنشأة السياحية ليمكن تشغيلها مجدداً وتبدأ بإخطار الغرفة وإرسال تصور لما سيكون عليه الوضع داخل المنشأة حال اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية العاملين والزبائن من خطر الإصابة بالفيروس، وبدورها تخطر الغرفة وزارة السياحة بالطلب قبل إجراء المعاينات اللازمة للتحقق من دقة التنفيذ.

ونبهت الغرفة لضرورة التأكد من وجود مواد التعقيم والتطهير المنتجة فى جهات معتمدة من وزارتى الصحة والصناعة مع التزام المنشأة بوضع مطهرات للأيدى فى مدخل المطعم أو الكافيتريا وضمان تطبيق التباعد الاجتماعى، ووجود آلية للحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو الهاتف أو أى وسيلة أخرى، مع الالتزام بقياس حرارة الرواد عند الدخول والعاملين يومياً قبل التشغيل مع تعقيم مقابض الأبواب وصنابير المياه والالتزام بالتهوية الجيدة وتنظيف التكييفات دوريا.

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كما تشمل الضوابط منع التزاحم عند دورات المياه ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة، والالتزام بحظر خدمة البوفيه المفتوح والاعتماد على قوائم الطعام المحددة مسبقاً وترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر حول المائدة واستخدام أدوات أحادية الاستخدام إن أمكن ووضع معقمات ومناديل ورق على المائدة وتشغيل خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم وحظر تقديم الشيشة وحظر خدمة الحفلات والمناسبات الخاصة والنشاط الليلى وتشغيل 50% من العمالة وعدم تشغيل العاملين كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة إلا حسب حاجة العمل ولبعض الوظائف الأساسية. كما تلتزم المطاعم والكافيهات بتقليل الطاقة الاستيعابية للمصاعد إن وجدت وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال والالتزام بوضع إرشادات التوعية، بجانب تعهد مدير المنشأة كتابيًّا بالالتزام بالضوابط والاشتراطات ومنها الإبلاغ عن أى حالة مشتبه بإصابتها بين العاملين، وفى حال عدم الالتزام يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.