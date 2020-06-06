شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تخصص 10 مستشفيات لتسليم حقائب أدوية كورونا لمصابي العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في الإسكندرية تخصيص 10 مستشفيات لتسليم مصابي فيروس كورونا المستجد المعروف بكوفيد ١٩ الحقيبة الدوائية لاستخدامها اثناء فترة العزل المنزلي.

وقال مصدر طبي في المديرية في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن المستشفيات المخصصة هي ٧ تابعة لمديرية الشؤون الصحية تشمل ابو قير العام والعامرية العام والجمهورية العام وبرج العرب العام وصدر المعمورة وصدر كوم الشفافة والحميات و٣ تابعة لهيئة التأمين الصحي تشمل طوسون (ابو قير التخصصي) وكرموز العمالي وجمال عبدالناصر .

واشار المصدر إلى ان الحقيبة الدوائية التي تم البدء فعليا في تسليمها للمواطنين تضم ادوية خفيفة لعلاج الاعراض المصاحبة للفيروس وكحول ومطهر وكمامة وجهاز قياس للحرارة ترموميتر مشددا على أنه يتم توعية المريض قبل مغادرة المستشفي بانه في حالة وجود أي مضاعفات عن الاعراض التي كان يعاني منها وقتما تم فحصه بالمستشغي في اول مرة يتم التوجه على الفور على المستشفي لتلقي العلاج اللازم وذلك بعدما يتم التواصل مع مسؤول طبي بالمستشفى ذاتها لشرح حالته وتلقي الإرشادات اللازمة .

ولفت إلى ان الحقيبة تضم الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابين بكورونا في العزل المنزلي على مدار ٧ ايام وهى مضادات وفيتامينات وخوافض للحرارة .

وقال المصدر إن المريض يحصل على هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، على أن يحصل في اليوم الأول على قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثاني وحتي السابع يحصل على قرص كل 12 ساعة يوميا، وفيتامين سي 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل على زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل على قرص يوميا لمدة 7 أيام كما يحصل المريض أيضا في العزل المنزلي على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية “14 كيس” ليحصل على كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض على أستيل سستايين 200 بكمية “21 كيس” وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .

ولفت إلى انه يحصل المريض على باراسيتامول 500 مجم بإجمالي 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة، وبالنسبة للأطفال يحصلون على على ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب .

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