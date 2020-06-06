شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي ٩ حالات جديدة من مصابي كورونا.. وتحويل ٤ للحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) التابع لمديرية الشؤون الصحية، الجمعة، تعافي ٩ حالات جديدة من مصابي الفيروس بالمستشفى، ليصل إجمالي حالات الشفاء التام ٢٠٤ حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وقالت إنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافى وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافياً .

وأوضحت – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه تم تحويل ٤ حالات إلى التعايش المنزلى أو الحجر المنزلى لتعافيهم واستكمال العلاجات البسيطة في المنزل ليصل اجمالي الحالات ١٨ فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الاسكندرية إلى 454 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الان ممن تلقوا العلاجات في المراحل الاولى والمهمة للفيروس واجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضافت «ميرفت» أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل ابو قير تعافوا بشكل كبير جداً من الاصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على ان يتم اخلاء اسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة واجهزة تنفس صناعى.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة ان المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.

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