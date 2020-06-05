شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: ضبط 102 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع التجارة الداخلية بحملات مكثفة في محافظة الجيزة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجاره الداخلية، للأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين لمتابعة الأسواق وضمان جودة السلع المقدمة للمواطن.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١٠٢ طن كبدة غير صالحة للاستهلاك، وذلك بعدد ٧٤٨٨ كرتونة، وذلك داخل أحد الثلاجات في كفر الجبل بالهرم.

كما تم ضبط مصنع وثلاجة داخل إحدى الفيلات بالمنصورية يقوم بإعاده تدوير للدواجن واللحوم والكبدة المجمدة، أيضًَا اللحوم المصنعة ويعاد تعبئتها بأسماء وبيانات وهمية.

وتم العرض على النيابة بالمضبوطات لاستصدار قرار بإعدامها.