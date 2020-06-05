شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تزيل 30 عقارًا مخالفًا بالهرم وعقارين بالحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة، الجمعة، ولليوم الخامس على التوالي، إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بمنتهي الحزم.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن أحياء ومراكز المحافظة تشهد موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أنه في مواجهه جديدة مع المخالفات تم إزالة 30 عقار مخالف مكونه من 3 أدوار بشارع التلاجة بكفر الجبل حي الهرم.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم أمس إزالة عقارين متجاورين حتي سطح الارض على مساحة ٢٠٠ متر تقع بمنطقة حوض الجنينة خلف مدرسة الكوثر بزمام الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة حفاظًا على حق الشعب.

ولفت إلى إنه تتم المتابعة اليومية لأعمال إزاله العقارات المخالفه بمحور الضبعه وشارع الليبي بمنطقة كورنيش النيل حتي الإنتهاء من إزاله كافة العقارات المخالفه بتلك المناطق، مؤكداً أنه تم إزاله تعديات على مساحه 350 م على اراضي أملاك دولة بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين.

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