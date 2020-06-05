شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إزالة 884 إزالة على نهر النيل والترع والمصارغ خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (271،081) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (884) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر يونيه الجاري .

وشدد وزير الري على كافة أجهزة وزارة الري تبذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، مشيرا إلى مواصلة تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

ووفقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة الري، قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ (139) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (189) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (556) إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ عدد ( 139) إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو ٢٠٢٠ شملت (1) إزالة بمحافظة القليوبية، وكذلك (4) إزالات بمحافظة الغربية، وأيضاً (31) إزالة بمحافظة المنوفية، فضلاً عن (37) إزالة بمحافظة كفر الشيخ إضافة إلى (6) إزالات بمحافظة الدقهلية، وكذلك (9) إزالات بمحافظة المنيا، إلى جانب (30) إزالة بمحافظة أسيوط، و(5) إزالات بمحافظة سوهاج، وأيضاً (7) إزالات بمحافظة قنا، و(9) إزالات بمحافظة الأقصر، ليصبح اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (53527) إزالة.

ومن جانبه قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (189) مخالفة خلال الأسبوع الاول من شهر يونيو شملت تنفيذ (8) إزالات بمحافظة الغربية و(21) إزالة بمحافظة القليوبية، و(52) إزالات بمحافظة المنوفية، و(35) إزالة بمحافظة الدقهلية، وكذلك (7) إزالات بمحافظة الجيزة إلى جانب (55) إزالة بمحافظة سوهاج و(6) إزالات بمحافظة اسيوط علاوة على (5) إزالات بمحافظة قنا، ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (140823) إزالة.

بينما قال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال هذا الاسبوع من شهر يونيو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت ( 556 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بواقع ( 2 ) محافظة وقد تضمنت تنفيذ ( 527 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظة ( الشرقية 527 إزالة)، إلى جانب (29) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط 29 إزالة).. هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 (76731).

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جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.