شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: غرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية وأنباء عن وجود وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بغرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية، في قناة خور عبدالله الملاحية، وأنباء أولية عن وجود وفيات.

وقالت مصادر للعربية، تم إنقاذ 4 من طاقم الباخرة الإيرانية "بهبهان".