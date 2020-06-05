شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: غرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية وأنباء عن وجود وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بغرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية، في قناة خور عبدالله الملاحية، وأنباء أولية عن وجود وفيات.
وقالت مصادر للعربية، تم إنقاذ 4 من طاقم الباخرة الإيرانية "بهبهان".
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