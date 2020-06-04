طقس غدا الجمعة 5/6/2020 في مصر.. وتغيرات في حالة الطقس

يتوقع هيئة الأرصاد يوم الجمعة المرافق 5 يونيه 2020 , طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة, وطقس حار على شمال الصعيد, وشديد الحرارة على جنوب الصعيد, فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة خفيفة صباحاً, والرياح معتدلة تنشط أحياناً, وطقس الليل يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وعلى الشمال, أما في جنوب الصعيد فيكون الطقس مائل للبرودة.

ومن جانبه أعلنت هيئة الأرصاد أنه في ظل التغيرات الحادة التي يشهدها حالة الطقس في مصر خلال فصل الصيف، سوف تشهد الـ 12 ساعة القادمة تكون للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة تكون رعدية غالباً على مناطق متفرقة من وسط الصعيد ومدن خليج السويس ووسط سيناء.

وهذا حيث تتأثر بامتداد مرتفع جوي متركز على شرق البحر المتوسط، في حين تتأثر شمال وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان، يصاحب هذا تيار هواء نفاث في طبقات الجو العليا والذي يجلب سحب رعدية من المنطقة المدارية

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على بعض محافظات الجمهورية:

سجل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 32درجة والصغرى 20 درجة.

سجل درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى درجة 27 والصغرى 18 درجة.

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سجل درجة الحرارة في مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

سجل درجة الحرارة في سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

سجل درجة الحرارة في قنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

وسجل درجة الحرارة في أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

وقد ارتفع درجة الحرارة اليوم الخميس, حيث يكون طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري والقبلي, ويكون هناك شبورة خفيفة صباحاً, والرياح تكون معتدلة تنشط أحياناً.