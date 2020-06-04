شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملات التفتيش على التزام فنادق البحر الأحمر بالإجراءات الإحترازية لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مسؤولو مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، عملية التفتيش على الفنادق المتقدمة بطلبات لاستقبال سياحة داخلية بالبحر الأحمر، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حيث تمت الموافقة على ٥ فنادق جديدة بمدينة الغردقة، ومنحها شهادة السلامة الصحية.

وشددت اللجنة على عدم تسكين أكثر من 3 أشخاص بالغردقة وإلغاء نظام الأوبن بوفيه، والحفاظ على المسافات بين طاولات الطعام، والتأكد من التعقيم الدائم والمستمر، وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين داخل الفنادق.

وأشارت اللجنة أنه سيتم التفتيش على الأماكن التي تم تخصيصها للعزل في حالة وجود إصابات، كذلك وجود طبيب وعيادة داخل كل فندق.

وأكدت منال صالح مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن اللجان التي تقوم بعملية التفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء قبل حصول الفنادق على شهادة السلامة والصحة، مكونة من ممثلين مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، ووزارة الصحة، وعضو من غرفة المنشات الفندقية فيما تقدم نحو 50 فندقا سياحيا تقدموا بطلبات جديدة لاستقبال سياحة داخلية.