شكرا لقرائتكم خبر عن غلق فرع بنك التعمير والإسكان في الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، غلق فرع البنك بالزمالك لمدة 4 أيام بعد إصابة موظف بالفرع، لحين انتهاء أعمال التطهير والتعقيم، وإجراء المسحات الطبية لكافة المخالطين، للاطمئنان على سلامتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات الإيجابية لحين تمام الشفاء.

وأكد «غانم» حرص إدارة البنك الشديد على صحة وسلامة كافة العاملين بالبنك وعملائه في هذه الظروف الاستثنائية من خلال المتابعة الدقيقة والدورية وبشكل شخصي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا للخطة الموضوعة منذ بداية الأزمة، التي يتم تحديثها باستمرار طبقا للمتغيرات والمستجدات بمعرفة اللجنه العليا للطوارىء والتي تشكلت خصيصا منذ بداية الأزمة لضمان التطبيق الفعال لكافة الإجراءات.

وقال «غانم» إن جميع فروع البنك يتم تطهيرها وتعقيمها بشكل دوري ومكثف يوميا، مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من قبل العاملين والعملاء التي أقرتها الدولة والبنك من ضرورة ارتداء الكمامة خلال فترة التواجد داخل الفروع والإدارات والالتزام بنسبة العاملين المقررة وعدد العملاء داخل الفروع، بالإضافة إلى التعقيم المستمر لأتوبيسات البنك المخصصة للعاملين صباحا ومساء.

وناشد «غانم» ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتطبيق كافة تعليمات الدولة للوقاية من الفيروس خاصة في ظل التزايد المستمر لحالات الإصابة بالمرض.