شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الـ71 على التوالي.. محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ قرار حظر التجول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء الأربعاء، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ قرار حظر التجوال لليوم الـ71 على التوالي، منذ الساعة الـ8 مساءً حتى الساعة الـ5 صباحًا في جميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ في بيان، أنه على يقين من تجاوب أبناء المحافظة مع إجراءات الحظر لتنفيذها والتلاحم مع جهود رجال القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية، بهدف مُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، مشددًا على أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.