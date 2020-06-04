شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يدعو رجال الأعمال إلى التبرع لصندوق «الصحفيين» لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تفاؤله بتراجع إصابات كورونا في الوسط الصحفي، داعيًا رجال الأعمال إلى التبرع لصندوق نقابة الصحفيين المخصص لعلاج المصابين بكورونا.

وقال «جبر» سفي مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، الأربعاء: «تم تطهير المؤسسات الصحفية بمساعدة وزارة الصحة».

أضاف: «المؤسسات الصحفية تعاقدت مع عدة جهات للحصول على كمامات بأسعار مقبولة»، مشيرا إلى وضع بدائل للمؤسسات التي أغلقت بسبب كورونا كي تستمر عملية الطبع.

وأوضح أنه ثبت إصابة حالتين فقط من الحالات المشتبه بها، وقال: «الزميل بصحيفة الجمهورية الذي توفي بكورونا في المستشفى لم يحدث معه إهمال، لكنه تأخر إلى حد ما في الإبلاغ وتم توفير رعاية صحية عاجلة له، فضلا عن أن كافة الحالات التي ظهرت بدار الهلال تلفت العلاج اللازم».

واستنكر «جبر» نشر الشائعات حول الإصابات بفيروس كورونا في الوسط الصحفي، لافتا إلى أنه يفكر في تدشين جروب موحد للمؤسسات الصحفية للتواصل حال شعور أي صحفي بأعراض كورونا.

وأوضح أن هناك تواصل بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين بشأن إصابات كورونا، مؤكدا أن سلطة الهيئة الوطنية للصحافة تقتصر على الصحف القومية ولا تتوغل على سلطات أخرى.

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