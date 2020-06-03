شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد عدة مستشفيات تعالج مرضى فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الأربعاء، مستشفيات المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19 لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بالفيروس، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وذلك بحضور الدكتور حمدي الطباخ، مدير مديرة الصحة بالقليوبية والدكتور سيد مراد، مدير عام الطب العلاجي.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، وتم المرور على أقسام الاستقبال والفيروسات الكبدية والصيدلية، وتم التأكد من توافر جميع الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج، فضلا عن تفقد المعامل المركزية والعناية المركزة، بالإضافة إلى تفقد قسم الأمصال «المصابين من العقرب أو الثعبان أو الكلب»، التي سيتم تدبير مكان لها خارج المستشفى.

وشددت ريان على تطبيق جميع معايير مكافحة العدوى واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، مشيدة بالخدمة الطبية التي تقدم للمرضى داخل المستشفى.

كما تفقدت نائب المحافظ مستشفى التأمين الصحي ببنها، حيث اطمأنت على وجود الأطباء والتمريض، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفى ومخازنها وتقدم الخدمة بكفاءة عالية.

واختتمت جولتها بتفقد مستشفى بنها التعليمي وحرصت على الاستماع لمطالب المرضى المتواجدين داخل المستشفى، ووجهت بتلبية جميع مطالبهم، وتوفير أقصى رعاية طبية لهم.

كما شددت ريان على تنظيم عملية دخول المرضى لمنع التزاحم والاختلاط بين المصابين وغيرهم، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

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