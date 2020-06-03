شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: اقتربنا من استخدام عقار «ريمديسيفير» لعلاج مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت العودة لاستخدام عقار «كلوروكين» لعلاج مرضى كورونا.

وقال «حسني»، سفي مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء دي ام سي»: «اقتربنا من استخدام عقار ريمديسيفير في بروتوكول علاج مرضى كورونا»، مشيرا إلى أن الأطباء أصبح لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع مرضى كورونا وحماية أنفسهم.

وأشار «حسني» إلى أن هناك وحدة لإدارة الأزمات بوزارة الصحة تحدد عزل مريض كورونا منزليا أم إرساله للمستشفى بناء على درجة الإصابة، موضحا أن هناك خطة لزيادة عدد مستشفيات العزل في المحافظات الأعلي إصابة بالفيروس.

وناشد رئيس اللجة العليا لمكافحة كورونا كل المتعافين من فيروس كورونا التوجه لبنك الدم القومي للتبرع بالدم «كنوع من رد الجميل لبلدهم التي ساندتهم للتعافى من الفيروس»، مشددًا على أن الحظر الكامل غير مطلوب لمواجهة كورونا.