أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وعيار 21 يسجل 767 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم انخفاضا طفيف بواقع 2 جنية للجرام هذا ما أعلنه رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2020، حيث لا يزال سعر الذهب في أعلى مستوياته, ويرجع ذلك إلى ارتفاع الدولار في الفترة الأخيرة, والعلاقات المتوترة بين الصين وأمريكا, وكذلك انتشار فيرس كورونا, والمظاهرات التي تشهدها أمريكا في الوقت الحالي, وغيرها من الأسباب التي تجعل المستثمرين يلجئون إلى شراء المعدن النفيس الذي يعتبر من الملاذات أمنة للاستثمار, وسوف نستعرض في هذا المقال أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر عيار الذهب عيار 24 نحو 876 جنيه للجرام.

سجل سعر عيار الذهب عيار 21 نحو 767 جنيه للجرام.

سجل سعر عيار الذهب عيار 18 نحو 657,18 جنيه للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6136 جنيه.

سجل سعر العالم للوقية نحو 1726 دولار.

وتختلف أسعار الدمغة والمصنعية في مصر, من محل إلى أخر وكذلك من مكان إلى أخر, وتتراوح سعر الدمغة والمصنعية في محلات الصاغة ما بين 65 إلى 100 جنية للجرام, وكذلك تختلف أسعار الذهب من محل إلى أخر وكذلك من محافظة إلى أخرى ويكون الفرق بواقع 2جنية لا غير.