شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بمواصلة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض الموقف الإنشائي لمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر والنصب التذكاري بالعاصمة الادارية الجديدة، وعددا من مشروعات تطوير محاور وطرق القاهرة.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره.

ووجه بالالتزام التام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية الصحية والحفاظ على سلامة العاملين بالمواقع، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بأحدث المعايير العالمية لتجسد صورة الدولة المصرية الجديدة.