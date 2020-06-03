شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يطلق اسم الفنان محمود ياسين على القاعة الكبرى بالمركز الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، إطلاق اسم الفنان القدير محمود ياسين، ابن محافظة بورسعيد، على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي (أوبرا بورسعيد ).

وقال «غضبان» في تصريحات صحفية، إنه اتخذ هذا القرار تكريمًا لمشوار الفنان القدير الفني، وتتويجًا لدوره في إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة في السينما والمسرح والتليفزيون، متمنيًا له موفور الصحة وكامل التألق.