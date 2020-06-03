شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.91٪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، بحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وبلغت نسبة النجاح ٩٩.٩١%.

كما المحافظ، نتيجة شهادة التلمذة الصناعية بالمدارس الفكرية بنسبة نجاح ١٠٠٪.

وأكد المحافظ أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام، هي أعلى نسبة نجاح مقارنة بالأعوام الماضية، واصفًا إياها بـ«الممتازة» وهذا دليل على تقدم مستوى التعليم بالمحافظة، وقدم المحافظ التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات متمنيًا لهم دوام التوفيق.

ومن جانبه، أضاف محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن عدد الطلاب المقيدين بالشهادةالإعدادية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بلغ ٢٤٨٥ طالب وطالبة، نجح منهم ٢٤٦٩طالب وطالبة بنسبة ٩٩.٩١%.

وأوضح عقل أن عدد طلاب شهادةالتلمذةالصناعية بمدارس التربية الفكرية«١٤ طالبا وطالبة، وجميعهم حضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما تقدموا جميعهم بالأبحاث التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وكانت النتيجة النهائية للفصلين الدراسيين ١٠٠٪.

وأكد عقل، أن عدد الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 36 طالبا وطالبة، وهذا العدد يدل على وعي الطلاب، وحرصهم على التفوق، والتنافس لحصد المراكز الأولى.

موضحا أن إدارة طور سيناء التعليمية تصدرت جميع الإدارات حيث بلغ عدد الطلاب الذين حصدوا المركز الأول بها 20 طالب وطالبة، وفي إدارة رأس سدر التعليمية، 6 طلاب فقط، وإدارة شرم الشيخ التعليمية، 5 طلاب، وطالبين بإدارة نويبع التعليمية، ومثلهم بإدارة دهب التعليمية، وطالبة بإدارة أبوزنيمة.

وأكد عقل أنه سيجري تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، تحفيزًا وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التفوق.

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