أخبار مصر | القوى العاملة: تحصيل 321 ألف جنيه مستحقات 11 مصريا بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تحصيل 321 ألف جنيه مستحقات 11 مصريا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، من تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة، لصرف مستحقات متأخرة لـ 11 من العاملين المصريين بإحدى شركات المقاولات، وبلغت إجماليها 75 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 321 ألفا و630 جنيها مصريا تقريبا.

وأكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير محمد سعفان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة الـ 11 عاملا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وتابع قائلا: إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالرياض أحمد رجائي، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بصرف مستحقات هذه العمالة، ووتم على مدار أسبوعين التواصل يوميًا مع الشركة من أجل سداد مستحقات العاملين كاملة مع عمل تأشيرة خروج نهائي لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأكد المستشار العمالي بالرياض أن الشركة تجاوبت بالفعل وديا، وقامت بصرف المستحقات المالية النظامية لـ 11 عاملا مصريا في الشركة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للعاملين خمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، وجارى التنسيق لاستخراج تأشيرة الخروج النهائي وعودتهم إلى أرض الوطن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".