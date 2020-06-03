شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء الميرغني يعلن وفاة شقيقه الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان ضياء الميرغني، وفاة شقيقه الأكبر الكاتب الصحفي، رجائي الميرغني، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا.

وقال ضياء الميرغني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا أخي الكبير رجائي الميرغني».

وعمل الميرغني محررا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970، وتنقل بين مختلف إدارات التحرير، وتخصص في الشؤون الفلسطينية والعربية، وتولى منصب مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في صنعاء خلال الفترة من 1988 إلى 1992، وعمل نائبا لرئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط اعتبارا من 2007 والمسؤول عن شبكة المراسلين بالوكالة.

والميرغني من مواليد المنيا عام 1948، وشغل عضوية مجلس نقابة الصحفيين لمدة 8 سنوات بدءا من عام 1995 حتى عام 2003، كما شغل منصب وكيل أول مجلس النقابة خلال الدورة من عام 1999 حتى 2003.

وقالت خيرية شعلان، قرينة الميرغني ونائب رئيس تحرير الوكالة سابقا، إن الراحل ارتبط بالعمل النقابي منذ عام 1980، وشارك في مختلف معارك الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال النقابة كما شارك في حرب أكتوبر 1973 وأصيب خلالها.

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وأسهم الراحل ضمن لجنة صحفية قانونية ضمت الأساتذة أحمد نبيل الهلالي والمستشار سعيد الجمل والدكتور نور فرحات وحسين عبدالرازق ومجدى مهنا، في صياغة إعداد «مشروع قانون الصحافة» إبان أزمة القانون «93»، وشارك أيضا مع الزميلين صلاح الدين حافظ وحسين عبدالرازق في صياغة مشروع ميثاق الشرف الصحفي الذي أقرته الجمعية العمومية في يونيو 1996.