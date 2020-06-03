شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد دخول والدتها الرعاية المركزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إن والدتها دخلت الرعاية المركزة، مشددة على أنها لم تفقد الوعي.
وكتبت ابنة الجداوي، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك: «ماما في الرعاية المركزة.. ولكن الحمد لله.. لم تفقد الوعي.. وربنا يحفظها وادعوا لها بالشفاء».
كان الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية، قد قال في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، إن الفنانة تعرضت لمضاعفات صحية أدت إلى وضعها على جهاز «تنفس لا تدخلي»، مضيفًا أن حالتها غير مستقرة متمنيًا من الجميع الدعاء لها.
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