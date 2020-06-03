الحكم على متهمين بذبح مواطن بالسلام لسرقة 200 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على طالب ثانوي قتل مواطن بالاشتراك مع صديقه لسرقة 200 جنيه بالسلام.

وكانت المحكمة في جلسة سابقة قررت إحالة المتهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي للبت في إعدامه من عدمه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين، وعصام يحيى اليماني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، حال كون المتهم الأول "ص. ش"، طفلًا جاوز الخامسة عشرة من عمره، بالاشتراك مع المتهم الثاني "ع. م"، في قتل

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المجني عليه "ص. س"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، وأعدا لهذا الغرض أداة "ماسورة حديدية "، وما أن حانت لهما فرصة الخلاص

منه حتى عاجله الثاني بتلك الأداة على خلفية الرأس، مما أفقده توازنه وسقط أرضاً ثم قام الأول بشل حركته، وقام الثاني بكتم أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا

طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وتأكيدًا على وفاته قام الثاني بذبحه بسكين أحضرها له الأول من داخل المسكن.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بسرقة الملبغ النقدي "مائتي جنيه"، والهاتف المحمول من داخل المسكن، ثم شرعا في سرقة المستند "إيصال أمانة" المملوك للمجني

عليه.