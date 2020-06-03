شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: شخص تبرع بـ500 كمامة غير مطابقة للمواصفات وسنتخذ الإجراءات اللازمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وجه كل المحافظين بالمرور على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية للمرضى والأطقم الطبية، مشيراً إلى أنه خلال مروره الثلاثاء على مستشفى الحميات وجد 500 كمامة غير مطابقة للمواصفات، وتابع: «تبين أن هذه الكمامات قام أحد بالتبرع بها للمستشفى».

وأضاف «القاضى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الكمامات تؤثر بالسلب على صحة الأطقم الطبية، مشيراً إلى أن الدولة توفر الكمامات للأطقم الطبية، وتابع: «سنعرف من تبرع بهذه الكمامات وسنتخذ تجاهه الإجراءات اللازمة».

ولفت محافظ المنيا إلى أنه أحال مسؤول المخازن بمستشفى الحميات للتحقيق والوقوف على تفاصيل هذه الكمامات ومن تبرع بها وكيف دخلت المخازن.

فى سياق آخر، قال محافظ المنيا إنه يتابع باستمرار وبشكل ميدانى تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية التي أعلنت عنها الدولة في مواجهة فيروس «كورونا»، وتابع: «ممنوع منعاً باتاً أن يركب مواطن وسيلة نقل دون ارتداء الكمامة.. مش هنسمح لأى حد لا يرتدى كمامة بأن يتردد على أي مؤسسة حكومية أو يستقل وسيلة نقل وسنتخذ ضده الإجراءات اللازمة».